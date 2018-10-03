«Это нормально, это демократия». Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» сделать выводы из поражения на выборах

Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна извлечь урок из прошедших губернаторских выборов. Как пишут «Ведомости», об этом он заявил 3 октября на заседании комиссии ЕР по контролю за реализацией предвыборной программы.

«Естественно, нужно разобрать и те ситуации, которые были связаны со сложностями и неудачами, которые возникли у наших кандидатов, кандидатов, которых поддержала «Единая Россия». Скажу прямо — это нормально, это демократия, но для партии — определенный урок», — сказал Медведев.

Глава ЕР надеется, что в будущем партии удастся отвоевать потерянные позиции. При этом в целом избирательную кампанию Медведев считает успешной. Напомним, ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что по итогам единого дня голосования 9 сентября будет принят «ряд кадровых решений».

Напомним, представителей «Единой России» в Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР — Сергей Фургал и Владимир Сипягин.

В Приморском крае выборы главы региона вовсе отменили из-за фальсификаций. Бывший губернатор Андрей Тарасенко ушел в отставку, его место занял экс-глава Сахалина Олег Кожемяко, который пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Второй тур выборов в Хакасии отменили из-за того, что губернатор Виктор Зимин (ЕР) снял свою кандидатуру и ушел в отставку. В первом туре он уступил коммунисту Валентину Коновалову (интервью с ним читайте сегодня на «Фонтанке»). Сегодня Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева, однако тот на выборы не собирается — президент обещал забрать его обратно в Москву.