В Петербурге появятся еще 10 низкопольных троллейбусов. Они обойдутся более чем в 200 млн рублей

ГУП «Горэлектротранс» проводит аукцион на закупку 10 низкопольных троллейбуйсов. Начальная цена договора составляет 204 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

По условиям технического задания, электрические машины будут вмещать в себя не менее 72 человек при норме 5 чел/м2. В салоне предполагается не менее чем 22 сидячих места, минимум 2 монитора, Wi-Fi и платежный терминал для банковских карт. Высота подножек от уровня пола не должна превышать 36 см.

Поставить новые троллейбусы необходимо до 30 апреля 2019 года. Заявки на участие «Горэлектротранс» принимает до 19 октября, а победитель определится 24 октября. Всего в 2018 году планировалось закупить 30 машин.