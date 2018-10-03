Полезный для бюджета экстремизм. Путин разрешил по репосту в год

Декриминализация 282-й статьи пополнит федеральную казну и существенно упростит поиск экстремистских репостов. Если полиции приходилось привлекать экспертов, то теперь довольно мнения прокурора.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Владимир Путин 3 октября внес в Госдуму проекты федеральных законов, призванных смягчить ответственность за интернет-экстремизм. Пользователям соцсетей дается одна попытка в год пошутить на тему розни без опаски попасть под уголовное дело. В КоАП вводится новая административная статья.

Президент предложил изложить часть 1 статьи 282 УК в новой редакции. Уголовное дело за возбуждение в Интернете ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства пользователь получит только в том случае, если его привлекали за то же к административной ответственности в течение года.

Одновременно Путин дополняет КоАП статьей 20.3.1, которая звучит идентично уголовной: «Возбуждение нанависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Она предполагает штраф 10 – 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток. Срок давности составляет год.

Например, самая известная на сегодняшний день фигурантка дела о сетевом экстремизме, жительница Барнаула Мария Мотузная, которая в 2015-м разместила мемы о темноте кожи, была бы чиста.

Право возбуждать административные дела по экстремизму Владимир Путин передал прокурорам. Они будут обязаны составлять протокол немедленно, как только выявили правонарушение, то есть наткнулись на репост. Если им потребуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о пользователе, протокол может быть составлен в течение двух суток. Новая статья относится к категории правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, и по ним закон не допускает проведение административного расследования, которое в некоторых случаях может длиться до полугода, в том числе в связи с проведением экспертиз. То есть прокурору не нужно будет подкрепляться мнением лингвистов и психологов, которые хоть иногда, но оправдывают сетевые шутки.

Уголовные дела за репосты появлялись по накатанной схеме. Сотрудники центра «Э» мониторили Интернет, делали скриншоты записей, составленные акты направляли на психолингвистическое исследование, запрашивали администрации соцсетей о данных пользователей и делились информацией со следствием.

«Следователю главное – доказать, что экстремизм постили лично вы, с вашего компа и вашего айпи», – считает правозащитница «Открытой России» Полина Немировская.

Прокурору, идущему на возбуждение дела по КоАП, наверняка знание о владельце страницы и авторе репоста тоже пригодилось бы, но он ограничен во времени. По словам руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, роль «административок» резко повышается, и нужно будет активно защищаться. Прокурорский цейтнот может пойти привлекаемым гражданам на пользу.

Судя по реакции опрошенных «Фонтанкой» прокуроров, наделение новыми полномочиями их печалит.

«Заколебали. И так работы много», – ответил один собеседник.

В прокуратуре Петербурга есть специализированный отдел по надзору за исполнением законов о противодействии экстремизму, но на деле мониторингом Сети заниматься должен каждый сотрудник. Ежегодно в России прокуроры подают более 50 тысяч исков в суд о признании интернет-информации запрещенной. Судебная практика доказывает, что надзор денно и нощно рыщет по соцсетям в поисках крамолы. Иски подаются на виртуальные казино, онлайн-продажу алкоголя, сайты с проститутками и порноконтентом. Дополнительная нагрузка в виде поиска «мемасиков» не сильно усложнит жизнь прокуратуре, посчитали в Кремле.

По смыслу закона, после вступления поправок в силу аннулируются все архивированные центром «Э» скриншоты за шесть предыдущих лет – таков срок давности по 282-й. Если прокурор найдет на странице пользователя административный экстремизм в декабре, то в течение года к уголовной ответственности привлечь смогут только за последующий репост или пост. Но есть опасение, что «эшники» и прокуроры начнут делить между собой выявленные на странице публикации, и практика последовательного привлечения к административной ответственности, а следом – к уголовной, войдет в привычку. В Петербурге известны примеры, когда полиция «придерживала» найденные записи на страницах «ВКонтакте», чтобы не одно дело возбуждалось, а два. Отложенное правосудие, например, коснулось Николая Бондарика, Дины Гариной, Владимира Тимошенко.

Предполагается, что сетевой экстремизм суды по КоАП чаще будут оценивать в штрафы. Денежное наказание 282-я тоже предусматривает, но его использовали редко. Теперь федеральный бюджет может получить дополнительную доходную строку.

Гуманизация Владимира Путина не коснулась 280-й статьи УК – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Ее тоже нередко применяют к репостам. Статья относится к подследственности ФСБ.

Расследуемые по 282-й уголовные дела прекратят. Если они возбуждались по репостам 2017 года и ранее, то в дела об административных правонарушениях они не трансформируются.

Предложенная Путиным административно-уголовная конструкция сетевого экстремизма совпадает с принципом привлечения к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В июле 2014 года в УК появилась статья 212.1 («Неоднократное нарушение установленного порядка собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») – для тех, кто был привлечен к административной ответственности за то же самое. Статью опробовали на столичном правозащитнике Ильдаре Дадине. После него, судя по картотеке Мосгорсуда, у следствия отпала охота возбуждать уголовные дела по 212.1. Их всего два, оба возвращены прокурору для устранения недостатков, и в суд они не вернулись.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»