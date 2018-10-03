Подборка игровых ноутбуков в КЕЙ

Магазин "Кей"

КЕЙ рассказал об интересных геймерских ноутбуках, которые потянут все популярные современные игры.

MSI GT73VR 7RE-471RU

Конфигурации этого ноутбука могут позавидовать многие настольные компьютеры. 17-дюймовый экран с разрешением 4К (3840 x 2160 пикселей), топовый 4-ядерный процессор Intel Core i7 7820HK, работающий на частоте 2.9 ГГц, 32 гигабайта оперативной памяти и видокарта Geforce GTX 1070M c 8 гигабайтами собственной памяти. В ноутбук установлен жесткий диск объемом 1 терабайт и SSD-привод объемом 512 Гб.



Все это удалось уместить в корпус толщиной всего 4,46 см, что на 15% меньше прочих игровых ноутбуков. При этом вес ноутбука составил 3,9 кг. Быстрый отклик матрицы экрана (всего 5 мс) и высокая частота обновления (до 120 кадров в секунду) дает наилучшее отображение быстро сменяющихся кадров экшн-игр.

ASUS ROG GX501VS-GZ061T

Инженерам ASUS удалось уместить всю начинку в корпус толщиной всего 17,9 мм, а общий вес устройства составил чуть более двух килограмм. За графику в устройстве отвечает флагманская видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070. Из других особенностей ноутбука стоит отметить процессор Intel Core седьмого поколения (4-ядерный 7700HQ с частотой 2.8 ГГц), частота обновления дисплея до 120 Гц и 16 гигабайт оперативной памяти. Ноутбук также оснащен эргономичной клавиатурой с цветной светодиодной подсветкой.

Lenovo Y920-17IKB

Конфигурация очень похожа на Asus ROG: процессор Intel Core i7, работающий на частоте 2.9 ГГц, 16 гигабайт оперативной памяти, HDD в 1 терабайт и SSD объемом 256 Гб, а также видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 гигабайтами собственной памяти. Диагональ экрана у ноутбука составляет 17.3 дюйма, а максимальное разрешение — 1920 x 1080 пикселей, что соответствует качеству FullHD.

Модель Legion Y920 также оснащена максимально чувствительной механической клавиатурой с многоцветной RGB-подсветкой. Скорость срабатывания клавиш составляет всего 1 мс.

ASUS ROG GX700Vo

Модель GX700 это первый в мире геймерский ноутбук с водяной системой охлаждения. В конфигурацию устройства входит разгоняемый процессор Intel серии K (4-ядерный Intel Core i7 6820HK с частотой 2.7 ГГц), видеокарта NVIDIA GeForce GTX 980 с 8 Гб памяти и 32 Гб оперативной памяти DDR4. Ноутбук укомплектован быстрым SSD-накопителем объемом 512 Гб, а в комплект поставки ROG GX700 входит док-станция ROG Hydro Overclocking System, включающая в себя систему водяного охлаждения с помпой и двумя радиаторами.