Шлиссельбургу «перекрыли кран». В городе весь день нет холодной воды

Группа «Эталон» заняла 180 место в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 (Эксперт РА) по итогам 2017 года, поднявшись на 45 позиций по сравнению с прошлым годом. Компания при этом заняла 4 место в топ-10 лидеров строительной отрасли России по объему реализации: в 2017 году выручка Компании составила 70,6 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году