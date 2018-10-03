Шлиссельбургу «перекрыли кран». В городе весь день нет холодной воды
Город в Кировском районе Ленобласти оказался полностью без холодной воды 3 октября.
Как «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Водоканала Ленинградской области, отключение воды в Шлиссельбурге, затронувшее почти 15 тысяч человек, продлится до 18.15. Работы по устранению технологического дефекта на трубопроводе в Кировском районе начались с самого утра. На месте находятся три аварийные бригады.
Город оказался обезвожен из-за прорыва в трубопроводе диаметром 500 мм.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга