Происшествия
Из-за бесхозного предмета эвакуировали отделение Сбербанка на Московском проспекте
На улицу вывели посетителей банка в Московском районе Петербурга днём 3 октября. Об эвакуации отделения Сбербанка на Московском проспекте, 220, рассказали очевидцы в социальных сетях около 16.00
По информации «Фонтанки», в помещении заметили бесхозный предмет. О подозрительной находке сообщили в полицию.
В пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти отметили, что заявок о взрывоопасных предметах по данному адресу в ведомство не поступало.