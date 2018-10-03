Из-за бесхозного предмета эвакуировали отделение Сбербанка на Московском проспекте

На улицу вывели посетителей банка в Московском районе Петербурга днём 3 октября. Об эвакуации отделения Сбербанка на Московском проспекте, 220, рассказали очевидцы в социальных сетях около 16.00

По информации «Фонтанки», в помещении заметили бесхозный предмет. О подозрительной находке сообщили в полицию.

В пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти отметили, что заявок о взрывоопасных предметах по данному адресу в ведомство не поступало.