ФАС решила не замечать стивидоров. В портах больше не будет монополии

Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект, который лишает большинство стивидоров статуса естественных монополистов.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Участники рынка и эксперты считают, что монополистами стивидоры де-факто давно уже не являются, но такой закон им нравится. Он сэкономит силы и время, которые тратятся сейчас на оформление формальностей, и позволит устанавливать тарифы без оглядки на антимонопольное ведомство. Впрочем, есть мнение, что вступление нового закона в силу спровоцирует информационную блокаду в этом секторе бизнеса.

Монополия, которой давно нет

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и иные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу Федерального закона «О естественных монополиях» предусматривает исключение из списка естественных монополий морских стивидоров – компаний, обеспечивающих перевалку грузов в портах.

Выступивший на днях на коллегии Федеральной антимонопольной службы в Красной Поляне глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что статус естественных монополистов сохранят только стивидоры, работающие в северных портах, и те, кто занимается перевалкой нефти и газа, поставляемых им по трубопроводам. Петербург и Ленинградская область – это регионы, где сосредоточены десятки крупных стивидорных компаний, переваливающих грузы в Большом порту Санкт-Петербург, порту Усть-Луга и более мелких портах – Приморск, Высоцк и Выборг. Поэтому наш регион этот законопроект, став законом, затронет больше остальных. Тем более что Игорь Артемьев пообещал обретение им статуса закона до конца текущего года.

На что же он повлияет? Самый главный ответ на такой вопрос касается тарифов на перевалку грузов. Ведь именно тарифное регулирование является одним из способов контроля естественных монополистов со стороны ФАС. И именно тарифный скандал потряс стивидорное сообщество в 2017 году, когда антимонопольное ведомство обвинило одного из крупнейших в стране операторов по обработке морских грузов Группу Global Ports в искусственном завышении тарифов у ее стивидорных компаний. В Петербурге это «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал» и «Моби Дик», в Ленинградской области – «Усть-Лужский контейнерный терминал». Тот конфликт закончился мировым соглашением, но стивидорам Global Ports пришлось-таки уменьшить тарифы. Теперь они неконтролируемо взлетят?

– Ни в коем случае. Global Ports увеличил тогда свои тарифы в условиях загрузки терминалов примерно на 40%. Это их право, их решение. Все недовольные могли перейти в порт Бронка, где роста тарифов не наблюдалось, – и рыночные отношения тут очевидны, потому что в Бронке работает стивидор «Феникс», который никакого отношения к Global Ports не имеет, – считает директор по направлению «Логистика и аналитика» ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин.

По его мнению, ФАС данным законопроектом фактически легализовала давно установившееся положение дел, при котором везде, кроме северных портов и портов с подведенными трубопроводами, существует нормальная конкуренция.

Ассоциация морских торговых портов России приводит цитату из выступления Игоря Артемьева: «Мы посылаем мощнейший сигнал рынку. Аэропорты и порты уже не будут естественными монополиями у нас. То есть мы заканчиваем историю с привилегиями естественных монополий навсегда…» В бизнес-сообществе расценивают ее как оторванную от контекста – там уверены, что стивидоры в России монополистами фактически давно не являются, а тарифы на перевалку грузов, соответственно, определяет рыночная конъюнктура.

Кроме тарифного регулирования, Федеральная антимонопольная служба контролирует естественных монополистов контролем закупок. Монополисты, как и государственные предприятия, обязаны проводить все свои закупки через 44-ФЗ и 223-ФЗ. При этом у большинства стивидоров Северо-Запада нет участия государственного капитала. Понятно, что ФАС таким образом добивается от них открытости, но эксперты полагают, что и эта контролирующая функция давно уже носит формальный характер.

– Единственное, что, на мой взгляд, плохо в лишении стивидоров статуса монополистов... это даст им возможность закрыть часть информации о себе, которую сейчас они вынуждены предоставлять в открытом доступе. Впрочем, по сравнению с Европой, информационная открытость в этих вопросах у нас и так очень проигрывает, – считает директор аналитического центра «Дорн» Андрей Карпов.

По его мнению, лишение участников портового бизнеса монопольного статуса сократит массу бюрократической работы, высвободит ресурсы стивидорных компаний и той же Федеральной антимонопольной службы. Эксперт считает, что стивидоры давно уже научились обходить антимонопольное регулирование, но вынуждены тратить время и ресурсы на формальности.

Инициативу поддерживаем…

Что касается самих стивидоров, то опрошенные «Фонтанкой» участники рынка будущему закону очень рады.

Мнение большинства выразил исполнительный директор ООО «Феникс» (стивидор ММПК «Порт Бронка») Алексей Шуклецов:

- Мы исходим из того, что излишнее государственное регулирование в любой из областей не только неэффективно, но является своего рода тормозом в развитии экономики.

Географическими границами товарного рынка для операторов морских портов (стивидоров) в данном случае в разное время признавались либо границы Большого порта Санкт-Петербург, либо границы российских портов Балтийского бассейна. На наш взгляд, и в том, и в другом случае на данном рынке работает большое количество стивидорных компаний, то есть сложилась конкурентная среда, и в дальнейшем она имеет тенденцию только развиваться.

В настоящее время в отношении нашей компании как оператора нового морского терминала ММПК «Бронка», не занявшего пока доминирующей доли на рынке, не действуют ограничительные меры антимонопольного органа. Тем более, на наш взгляд, такие меры, прежде всего по регулированию тарифов, не должны применяться в отношении компаний, выступивших инвесторами инфраструктуры своих терминалов в полном объеме или большей части, поскольку они должны иметь возможность с помощью рыночных механизмов окупать собственные финансовые вложения. Что, в свою очередь, привлечет в данную отрасль новых участников.

Законодательную инициативу об отмене статуса «субъекта естественной монополии» в отношении стивидоров мы поддерживаем.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»