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Спорт
03.10.2018 16:27
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«Зенит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за «нецензурные выражения болельщиков по национальному признаку»

Футбольный клуб «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 9-го тура чемпионата РПЛ против «Анжи», который прошел 30 сентября в Махачкале. Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артура Григорьянца, такой штраф петербургской команде придется выплатить за скандирование болельщиками «нецензурных выражений по национальному признаку».

«"Зенит" предупрежден, что в случае подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции», – подчеркнул Григорьянц.

Напомним, в начале сентября «Зенит» был оштрафован на 70 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком». 

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