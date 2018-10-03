Полтавченко поддержал идею создания музея жертв политических репрессий в Крестах

Губернатор Петербурга заинтересовался идеей создания музея жертв политических репрессий в одном из корпусов бывшего следственного изолятора «Кресты». Планы могут быть осуществлены, как только закончится переезд подразделений СИЗО в Колпино, рассказал «Фонтанке» 3 октября глава СПЧ Михаил Федотов.

Правозащитник сообщил о разговоре с Георгием Полтавченко, в котором градоначальник выразил заинтересованность в использовании комплекса «Кресты».

«Вчера обсуждали с ним вопрос использования одного из корпусов Крестов для музея истории политических репрессий. Логично создать такой музей на месте, где заключалось множество политзаключенных. Речь не идет о том, чтобы занять все пространство. Один из руководителей ФСИН сказал, что они намерены расширить свой музей. Это может быть совместным проектом», – сказал Федотов, подчеркнув, что решение будут принимать городские власти и руководство ФСИН.

Идея создания нового музея прозвучала 3 октября на заседании рабочей комиссии СПЧ в Смольном. Первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый заявил о готовности «обсуждать проект».

«Решения окончательного пока нет. Надо обратиться на имя директора ФСИН с проектом, чтобы было понимание, как это лучше сделать», – сказал он.

По его словам, в Крестах остается музей, где хранится около 200 экспонатов об истории подразделений; кроме того, на территории комплекса будут выделяться площади для съемок фильмов: «Часто к нам обращаются режиссеры».