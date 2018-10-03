Финские СМИ узнали о «центре связи» в подвале дома компании, подозреваемой в отмывании миллионов евро

О новых деталях расследования дела об отмывании миллионов евро, главным фигурантом которого стала связанная с Россией компания Airiston Helmi, 3 октября сообщил таблоид Iltalehti.

По данным издания, в ходе масштабной спецоперации в подвале главного дома, принадлежащего Airiston Helmi, обнаружили «центр связи», оснащённый компьютерным оборудованием. Сложность оборудования, утверждает СМИ, указывает на то, что компания занималась чем-то иным, а не туризмом и недвижимостью, как официально было заявлено.

Главный следователь по делу Томи Таскила не подтвердил информацию об обнаруженных устройствах, но сказал, что «электронное сетевое оборудование», действительно, было найдено.

«Я не могу прокомментировать эту технологию. Были слухи о подземных сооружениях, но никаких пещер не найдено», – заявил Таскила.

Полиция также подтверждает, что устройства для хранения данных были обнаружены в подвале. Ранее также сообщалось, что анализом информации объёмом 100 – 200 терабайт, которая находится на изъятых носителях, занимается Национальное бюро безопасности.

Отметим, что в Финляндии после масштабной спецоперации 22—23 сентября в районе архипелага Турку, в ходе которой около 400 силовиков проводили обыски на принадлежащих Airiston Helmi участках, активно муссируется версия о том, что недвижимость якобы скупалась в стратегически важных местах с военными целями. Однако следствие настаивает, что речь идёт исключительно об экономическом преступлении. Во время визита в Хельсинки вопрос о возможном военном вмешательстве России был задан премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Глава кабмина назвал версию «параноидальным бредом».



Один из двух арестованных по делу — россиянин. Суд 2 октября продлил его арест на основании подозрений в уклонении от налогов в особо крупных размерах.