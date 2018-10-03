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Финляндия
03.10.2018 16:23
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Финские СМИ узнали о «центре связи» в подвале дома компании, подозреваемой в отмывании миллионов евро

О новых деталях расследования дела об отмывании миллионов евро, главным фигурантом которого стала связанная с Россией компания Airiston Helmi, 3 октября сообщил таблоид Iltalehti.

По данным издания, в ходе масштабной спецоперации в подвале главного дома, принадлежащего Airiston Helmi, обнаружили «центр связи», оснащённый компьютерным оборудованием. Сложность оборудования, утверждает СМИ, указывает на то, что компания занималась чем-то иным, а не туризмом и недвижимостью, как официально было заявлено.

Главный следователь по делу Томи Таскила не подтвердил информацию об обнаруженных устройствах, но сказал, что «электронное сетевое оборудование», действительно, было найдено.

«Я не могу прокомментировать эту технологию. Были слухи о подземных сооружениях, но никаких пещер не найдено», – заявил Таскила.

Полиция также подтверждает, что устройства для хранения данных были обнаружены в подвале. Ранее также сообщалось, что анализом информации объёмом 100 – 200 терабайт, которая находится на изъятых носителях, занимается Национальное бюро безопасности.

Отметим, что в Финляндии после масштабной спецоперации 22—23 сентября в районе архипелага Турку, в ходе которой около 400 силовиков проводили обыски на принадлежащих Airiston Helmi участках, активно муссируется версия о том, что недвижимость якобы скупалась в стратегически важных местах с военными целями. Однако следствие настаивает, что речь идёт исключительно об экономическом преступлении. Во время визита в Хельсинки вопрос о возможном военном вмешательстве России был задан премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Глава кабмина назвал версию «параноидальным бредом».
 
Один из двух арестованных по делу — россиянин. Суд 2 октября продлил его арест на основании подозрений в уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Справка:

Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников, гендирекотором – Елена Романова. Airiston Helmi, по данным Ilta-Sanomat, с 2007 по 2014 год приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и дома, на сумму 9,6 млн евро. При этом деятельность её, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной. Во время спецоперации было изъято 3 млн евро наличными и ещё некоторое количество иностранной валюты, задержаны двое подозреваемых, 26 сентября они были арестованы. Один из них — 36-летний гражданин России Глеб Еремин, в 2016 году входивший в правление Airiston Helmi, второй — 51-летний гражданин Эстонии Борисс Ильичев, который был сотрудником компании. Сейчас в руководстве АО значатся итальянец Мауро Барби (Mauro Barbi) и проживающая в Парайнен Ланг Фуонг Тран-Охман (Lan Phuong Tran-Öhman).


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