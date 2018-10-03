Канадский бренд техники для активного отдыха и спорта приходит в Петербург

фото предоставлено компанией BRP

Компания BRP перешла к прямой работе в России с июля и сегодня празднует официальное открытие своего российского офиса.

В марте этого года компания объявила о переходе к модели прямой дистрибуции в России в целях поддержки стратегии роста и увеличения присутствия в стране.

«Благодаря тому, что мы не останавливаемся на достигнутом, день за днём предлагая миру новые уникальные для индустрии товары, которые дарят нашим клиентам незабываемый опыт, мы продолжаем усиливать наши позиции по всему миру, и Россия не является исключением. Наша цель – укреплять свое присутствие в стране и обеспечивать высокий уровень услуг для наших клиентов», – отметил Жозе Божоли, Президент и Генеральный директор компании BRP.

фото предоставлено компанией BRP

Офис компании BRP будет располагаться в Санкт-Петербурге и поддерживать дилерскую сеть по всей стране. Клиентам будут доступны инновационные товары компании BRP, такие как снегоходы Ski-Doo и Lynx, гидроциклы Sea-Doo, квадроциклы, мотовездеходы и трициклы Can-Am, а также подвесные лодочные моторы Evinrude.

«У российских клиентов и компании BRP долгая история, – пояснил Стив Пеллетье, Вице-президент и Генеральный директор компании по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). – После 25 лет работы в России и общения с клиентами мы хорошо понимаем местный рынок. Команда петербургского офиса BRP поможет нам задать еще более высокие стандарты обслуживания наших клиентов в России».

BRP уже использует модель прямой дистрибуции на рынках двадцати одной крупной страны, включая Соединенные Штаты, Канаду, Китай, Японию, Германию, Францию, Скандинавию, Австралию, Мексику и Бразилию. В этих странах BRP продает свою продукцию непосредственно дилерам, число которых составляет приблизительно 3 200. В других странах BRP работает с дистрибьюторами, число которых составляет приблизительно 180, и которые обслуживают свыше 1 000 дилеров.

Справка о компании BRP

Компания BRP (TSX: DOO; NASDAQ:DOOO) является одним из лидеров в сфере техники для активного отдыха и спорта, а также водометных систем. Более чем 75-летний опыт компании основан на инновационных решениях и внимательном отношении к клиентам. В линейку передовых и уникальных для индустрии товаров входят снегоходы Ski-Doo и Lynx, гидроциклы Sea-Doo, квадроциклы, мотовездеходы и трициклы Can-Am, лодки Alumacraft и Manitou, водометные системы Evinrude и Rotax, а также двигатели Rotax для картингов, мотоциклов и малой авиации. BRP предлагает полную линейку запчастей, аксессуаров и одежды для максимальной реализации возможностей техники. Ежегодный объем продаж компании, работающей в более чем 100 странах, составляет 4,5 млрд. канадских долларов, а штат компании насчитывает более 10350 талантливых и целеустремленных сотрудников.