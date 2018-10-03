15 новых путепроводов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это планы РЖД на ближайшие 6 лет

Для такого масштабного строительства нужно минимум 30 миллиардов рублей. Взять эти миллиарды предлагается не из бюджета железных дорог.

Светлана Холявчук/Интерпресс

«Российские железные дороги» собираются отремонтировать Цимбалинский путепровод и считают нужным построить полтора десятка новых, потратив на это почти 30 миллиардов рублей из федерального бюджета. Исполнять большинство проектов, по данным «Фонтанки», предлагается правительствам Петербурга и Ленобласти. Чиновники регионов относятся этим планам весьма настороженно – они опасаются, что РЖД попытаются решать собственные финансовые вопросы за их счет.

15 путепроводов, не считая Цимбалинского

«Фонтанке» стала известна часть масштабных планов, которая касается строительства на территории Петербурга и Ленинградской области путепроводов в местах, где автомобильные дороги пересекаются с железными. Это довольно внушительный список, состоящий из двух разделов: реконструкция Цимбалинского автодорожного путепровода и строительство 15-ти путепроводных развязок:

• 14-й километр перегона Шувалово – Парголово (в створе дороги в Каменку);



• 16-й километр перегона Парголово – Левашово (в створе ул. Первого Мая);



• 11-й километр перегона Новая Деревня – Лахта (в створе Торфяной дороги);



• 18-й километр перегона Лахта – Лисий Нос (в створе Коннолахтинского пр.);



• 35-й километр перегона Лисий Нос – Сестрорецк (в створе ул. Воскова);



• 14-й километр линии Санкт-Петербург (Обухово ) – Мурманск (в створе ул. Юннатов);



• 16-й километр линии Санкт-Петербург – Москва (в створе ул. Володарского);



• 24-й километр перегона Царское село – Павловск (в створе Московского шоссе);



• В створе ул. Коммуны;



• г. Петродворец, у дома N 1, литера А, через Ропшинское шоссе (27 км. участка Лигово-Веймарн, Ораниенбаум (в створе Ропшинского шоссе);



• г. Ломоносов, у дома N 2, литера А, через Морскую ул. (38 км. участка Лигово-Веймарн, Ораниенбаум (в створе Морской ул.);



• 2-й километр участка Нарвская – Автово, «Вологодский» у дома N 42, литера А, (в створе Краснопутиловской ул.);



• пос. Усть-Ижора, у дома № 24, литера Б, через ул.Труда (21 км. участок Санкт-Петербург – Обухово – Мурманск (в створе ул. Труда);



• Сестрорецк, в створе Тарховской ул. (31 км. участка Ланская – Белоостров (в створе Тарховской ул.);



• у дома № 7, литера Ж, через Заставскую ул. (6 км участка Северного полукольца, станция Цветочная (в створе Заставской ул.).

По сведениям «Фонтанки», в РЖД предполагают, что все проекты получит финансирование из федерального бюджета, при этом Цимбалинский путепровод собираются реконструировать сама компания, а строительством полутора десятков остальных в её видении займутся исполнительные органы государственной власти Петербурга и Ленинградской области.

Все проекты могут начать реализовывать в 2019 году, реконструкцию Цимбалинского путепровода предполагается завершить к 2021 году, строительство 15-ти новых объектов – к 2024-му. На первый проект, по звучащим в ведомствах оценках, нужно 6.3 миллиарда рублей, на все остальные 20.9 миллиарда.

Цимбалинский путепровод узкий, двухполосный, там всегда пробки. Под пуепровдом курсируют «Сапсаны» и пригородные электрички на участке Санкт-Петербург – Тосно. Их должно стать существенно больше, это потребует расширения железнодорожных путей и как следствие реконструкции путепровода. Строительство новых путепроводов обосновывается заботой о сокращении ДТП на железнодорожных переездах.

В ожидании «чего-то техногенного…»

Неожиданно, но вроде бы нужные пассажирам и автомобилистам проекты не вызвали восторга у опрошенных «Фонтанкой» потенциальных их участников и экспертов.

В правительстве Ленинградской области, например, похоже вообще сомневаются в эффективности сотрудничества с «Российскими железными дорогами» – эти сомнения видны даже в политкорректных официальных комментариях, которые дали нам региональные чиновники. А еще они хотели бы, чтобы железнодорожники учитывали интересы жителей тех местностей, где собираются реализовывать свои проекты.

– Реконструкция Цимбалинского моста, безусловно, нужна, так как на главном московском железнодорожном ходу РЖД постепенно увеличивают количество ʺСапсановʺ. Это и логично: компания таким образом получает средства для модернизации подвижного состава. Однако есть трудность в формировании графика движения пригородных пассажирских поездов на этом направлении, надо искать ʺокнаʺ в расписании. Поэтому наше предложение встречное — запустить до Тосно поезда – ʺЛасточкиʺ, так как люди будут тратить меньше времени в пути до Санкт-Петербурга, а ʺЛасточкиʺ легче встроить за ʺСапсанамиʺ. При этом, поезда должны делать несколько остановок на территории Ленинградской области, чтобы полностью забрать тот пассажиропоток, который есть у пригородных электричек сегодня, — полагает начальник управления по транспорту Ленобласти Павел Постовалов.

По словам Постовалова, строительство новых путепроводов — это всегда плюс в плане развития инфраструктуры. Однако есть принципиальный момент финансирования: как показывает практика РЖД готовы брать на себя затраты только по выносу собственных сетей, предоставлению «окон» и, частично, проектированию. «Большее софинансирование таких масштабных строек со стороны федеральной компании, скорее всего, станет залогом более быстрого воплощения в жизнь всех назначенных планов», — корректно намекает на сложности во взаимоотношениях с монополистом Павел Постовалов.

Собеседники «Фонтанки» в дорожном комитете Ленинградской области вспоминают уже имеющийся опыт строительства путепроводов на условиях софинасирования с РЖД. В 2014 году было подписано соглашение с Федеральным дорожным агентством, РЖД и правительством региона о строительстве 4-х путепроводов, три из которых на линии «Выборг — Каменногорск» в Выборгском районе и один в Гатчине. Стройка проходила на условиях софинансирования: 20% вкладывали РЖД, а по 40% — федеральный и региональный бюджеты, общая цена составила 3 млрд рублей. В ходе строительства у подрядчиков «Ленавтодора» возникли проблемы: проекты путепроводов, разработанные по заказу РЖД, прошли по частным землям, которые пришлось выкупать, зачастую, через суд.

– Этот фактор, конечно, наложил свой отпечаток, на скорость возведения виадуков. Поэтому только 2 октября 2018 года было открыто рабочее движение по последнему путепроводу ʺТаммисуо — Гвардейскоеʺ. До конца года все путепроводы будут введены в эксплуатацию, — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский.

В пресс-службе петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры так ответили на запрос «Фонтанки»:

«Работа по вышеперечисленным путепроводам находится на разной степени реализации, их строительство выстраивается в порядке значимости. Часть путепроводов рассматривается, как инвестиционные проекты – платные путепроводы. Это путепровод в створе Московского шоссе, Краснопутиловской улицы и улицы Юннатов (речь, видимо, идет о подписанном еще в 2017-м году в рамках ПМЭФ соглашении с ООО «Управляющая компания «Платная дорога»).

Некоторые путепроводы рассматриваются, как часть масштабного проекта. Так, путепровод в створе ул. Труда будет реализован в рамках 2 этапа строительства Южной широтной магистрали. Путепровод в створе Коннолахтинского проспекта запланирован в рамках строительства трассы М-49 (соглашение с Евразийским банком развития).

Строительство путепровода в створе Ропшинского шоссе есть в государственной программе и запланировано после 2022 года. В створе улиц Первого Мая и Воскова путепроводы запланированы после 2025 года.

В створе Торфяной дороги отсутствует техническая возможность строительства путепровода. Сейчас рассматриваются альтернативные варианты. В створе улицы Володарского существует «прокол» под железной дорогой….»

Отношения городских властей с железнодорожным монополистам сейчас тоже оставляет желать лучшего. В конце сентября в Смольном получили не слишком обрадовавшее чиновников письмо от «Российских железных дорог», поставившее вопрос о начале реализации проекта строительства аэроэкспресса от Витебского вокзала до Пулково. Горячие головы даже заговорили о шантаже.

Довольно пессимистично видит идеи железнодорожников и директор «Объединения ДорМост» Кирилл Иванов:

– Это серьезная заявка на урегулирование основных узких мест, где железнодорожная инфраструктура пересекается с транспортной городской инфраструктурой. Объективно у города с РЖД из крупных инфраструктурных проектов пока можно назвать два: путепровод в створе проспекта Александровской фермы и застройка под жильё бывшего железнодорожного коридора Варшавского вокзала. Оба проекта были очень сложными в плане переговоров и дались весьма непросто. Был озвучен помимо этого целый ряд проектов, которые в виду отсутствия финансирования превратились в прожекты, а после в идеи. Какова судьба того, что предлагается, покажет время. Если будет политическая воля, все состоится. Если будет пущено на самотёк, то останется только ждать чего-то техногенного, – говорит он.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»