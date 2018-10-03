Самозахват на Северном кладбище. Прокуратура нашла 170 тысяч квадратных метров нелегальных могил в Парголово

Покойники в северной части кладбища в Выборгском районе Петербурга заняли свои места без разрешения городских властей. Выкапывать гробы прокуратура не требует, но похоронное агентство должно оформить документы.

Как сообщает надзорный орган 3 октября, инспекция вместе со специалистом из управления Росреестра посетила Северное кладбище, интересуясь соблюдением земельного законодательства. На месте стало ясно, что погост вышел за пределы оформленного участка. 170 200 квадратных метров в северной части кладбища числятся как земли общего пользования и по документам ему не принадлежат. Как рассказали «Фонтанке» в прокуратуре, вся эта территория занята могилами и огорожена забором. Это десятки тысяч захоронений.

Легальный участок кладбища передан государственному казенному учреждению «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». ГКУ, в свою очередь, заключил договор по содержанию и эксплуатации погоста с ООО «СИЭМ». Представитель компании не смог объяснить «Фонтанке» неоформленный статус земли под тысячами могил, сославшись на занятость директора.

В прокуратуре добавили, что на имя коммерсанта внесено представление. Надзор требует оформить бумаги, присоединив участок к уже легализованным трем квадратным километрам кладбища.

Северное кладбище – второе по величине в городе (больше только Южное). Первого покойника там погребли в 1875 году.