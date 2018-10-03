Путин о деле Скрипаля: Приехали какие-то мужики и начали травить бомжей

Президент России в нелицеприятных выражениях высказался об экс-сотруднике ГРУ Сергее Скрипале, назвав его «предателем Родины» и «подонком», а также охарактеризовал шумиху вокруг его отравления как бред.

«Я иногда смотрю, что происходит вокруг этого дела [Скрипаля], и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас, в Великобритании. Что за бред?» – заявил Владимир Путин 3 октября на энергетическом форуме в Москве, отвечая на вопрос о якобы применении химического оружия в Англии. По его мнению, этот «шпионский скандал» поддерживается абсолютно искусственно.

«Он просто шпион, предатель родины, понимаете? Есть такое понятие – «предатель родины». Он один из них» – так Владимир Путин охарактеризовал Скрипаля, подчеркнув, что на Западе из него делают «чуть ли не правозащитника».

«Возня между спецслужбами – это что? Вчера родилось, что ли? Как известно, шпионаж и проституция – одни из важнейших профессий в мире», – заметил президент, выразив надежду, что все это закончится. По его словам, британская сторона до сих не предоставила никаких документов по делу Скрипаля.

«Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», – подчеркнул глава государства еще раз.

При этом Путин прокомментировал санкционное давление на Россию. «Было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее», – заметил Путин.