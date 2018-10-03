«Не отказываются от работы, несмотря на угрозы, угнетение». «Фонтанка» получила награду за приверженность свободе слова

«Фонтанке» вручили премию Free Media Awards 2018. Победителя определяют норвежский фонд Fritt Ord и немецкий ZEIT-Stiftung.

Церемония награждения прошла 2 октября в Ереване. В ходе мероприятия также было объявлено, что со следующего года на премию будут выдвигаться не три, а пять редакций или журналистов постсоветского пространства, которые соблюдают профессиональные стандарты, несмотря на административное давление.

На премию «Фонтанка» номинирована Норвежским Хельсинкским комитетом – неправительственной некоммерческой организацией, в сферу деятельности которой входит мониторинг соблюдения прав человека.

Победителями Free Media Awards 2018 также стали издание «Чайхана» из Тбилиси и портал «Белорусский партизан».

Норвежский фонд Fritt Ord (дословный перевод – свобода слова) и немецкий фонд ZEIT-Stiftung учредили премию в 2000 году, ее получают СМИ Восточной Европы. Ранее эти два фонда награждали телеканал «Дождь», создателя «Медузы» Галину Тимченко, издание «Псковская губерния». Премия, как сказано на сайте Fritt Ord, оказывает поддержку журналистам, которые «не отказываются от работы, несмотря на угрозы, угнетение и давление всех видов».