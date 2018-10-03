СБУ заявила о подготовке Кремлем провокаций в украинских церквях

В подготовке провокаций, призванных расшатать ситуацию на Украине, обвинила Москву служба безопасности страны. Среди прочего, СБУ предупредила о «церковных» противостояниях, которые будут связаны с возможной автокефалией Украинской церкви.

С громким заявлением на брифинге 3 октября выступил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. Он обвинил Кремль в разработке «ряда мероприятий», которые российские спецслужбы якобы реализуют в случае получения Украиной Томоса от Вселенского патриарха.

«Они [мероприятия] предусматривают, в частности, инсценировки и провокации, связанные с захватом культовых сооружений якобы представителями праворадикальных организаций, что позволит в дальнейшем спровоцировать массовые противостояния и акции протеста с участием прихожан православных конфессий», ‒ сообщил Кононенко журналистам.

Но не только по церковной линии действует, по мнению СБУ, «страна-агрессор»: Россия через своих агентов пытается создать в соседнем государстве ситуацию «управляемого хаоса». Одним из таких агентов Киев считает находящегося в Крыму лидера Партии русских украинцев («Парус») Юрия Кота.

Напомним, что 28 сентября пресс-служба Украинской церкви Московского патриархата заявила о захвате храма радикалами в Ивано-Франковской области. Бойцы запрещенного в РФ «Правого сектора» пинками выгнали из церкви священника и прихожан. Также появлялась информация о нападении неизвестных на автобус в Ровно: находящиеся внутри паломники собирались принять участие в молебне о мире на Украине.