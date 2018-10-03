Из-за тлеющего кабеля из главного здания МГУ эвакуировали тысячу человек

Задымление из-за проблем с проводкой возникло в здании Московского государственного университета днём 3 октября. Из главного корпуса учебного заведения на Воробьёвых горах эвакуировали около тысячи человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс».

По информации очевидцев, дым появился на 3-м и 5-м этажах. По громкоговорителю объявили об эвакуации. На место прибыли спасатели, ликвидировать источник опасности удалось к 14.32.

«На уровне минус второго этажа происходило тление кабеля. Ликвидировано, по пострадавшим информации не поступало», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Студентам и преподавателям разрешили вернуться в здание. Однако запретили пользоваться лифтами.