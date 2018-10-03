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Бизнес
03.10.2018 15:07
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Компенсации большинству клиентов «Натали турс» составят менее 10% от стоимости путевки. В АТОР провели неутешительные расчеты

Ассоциация туроператоров России (АТОР) 3 октября опубликовала данные страховой компании «Ингосстрах», которая составила реестр требований клиентов «Натали Турс». 

Страховщику было подано более 8 тысяч документально подтвержденных требований на выплату страхового возмещения почти 20 тысячам путешественников, воспользовавшихся услугами «Натали турс». Поскольку туроператор заключал контракты от лица нескольких компаний, то процент компенсаций будет разный. 

«Как и ожидалось, размер заявленных требований по туроператору «Панорама Тур» (через которого «Натали турс» в основном осуществляла свою деятельность. – Прим. ред.) превышает размер фингарантии. В связи с этим выплата страхового возмещения будет производиться пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора <...> То есть каждый турист получит 4,9% от стоимости своего тура», – сообщает АТОР. 

Россияне, купившие туры в  ООО «Агентство путешествий «Натали», получат компенсацию ущерба в полном объеме, так как сумма заявленных требований в более чем 12 миллионов рублей не превысила размер финансового обеспечения, предусмотренный договором страхования (50 миллионов рублей).

Туристы ООО «Натали Турс», в свою очередь, смогут рассчитывать на  9,5% от стоимости своего тура. 

«С 3 октября страховая компания начинает производить перечисления страховых возмещений, рассчитанных с применением указанных коэффициентов», – заверили в АТОР.

Напомним, 3 октября также стало известно, что в отношении  «Натали турс» было возбуждено уголовное дело о хищении денег клиентов, количество которых превысило 5 тысяч человек.

Справка:

В начале июля оператор «Натали турс», работающий на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные туры. Сперва руководство уверяло, что это лишь временные трудности и что испорченные отпуска будут компенсированы. Однако средств у туроператора оказалось недостаточно. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении компании. В сентябре туроператорскую деятельность прекратили ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство «Путешествий Натали» и ООО «Туроператор Натали Турс». Ростуризм оценивает потери клиентов «Натали турс» в 1,5 млрд рублей. Деятельность компании была застрахована на 100 млн. Ее глава Владимир Воробьев уже анонсировал возвращение в туристический бизнес.

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