Финнов учат, как правильно спать в обеденный перерыв. Услуги инструктора стоят от пяти евро

Финны всё чаще стали выделять полчаса на сон посреди рабочего дня, а в Хельсинки теперь можно подремать под руководством инструктора.

В некоторых финских школах и церквях стали выделять полчаса на сон. Возможность дневного сна прямо на рабочем месте обсуждается последние несколько лет. А пока в центре Хельсинки начали проводить специальные занятия для желающих немного поспать.

«Идея дневного сна родилась из моих повседневных наблюдений. В наше время всё время бодрствования полно аудиальных и визуальных шумов. В повседневной жизни, которая пропитана раздражителями, мы постоянно онлайн, мы не можем остановиться или даже делать только одно дело. Вот почему мозг постоянно взвинчен», – рассказала «Фонтанке» Тиина Вайнио из компании Sofia Future Farm, организующей группы дневного сна.

Получасовое занятие включает в себя 10 минут расслабляющих упражнений, затем в течение 15 минут можно вздремнуть, при желании положив ноги на стул для йоги, а голову — на специальную деревянную подставку, с помощью которой можно сделать самому себе массаж и расслабить мышцы у основания черепа. Тех, кто отключился всерьёз и надолго, инструктор аккуратно выводит из сна.

На полчаса поспать под руководством инструктора за 5 евро обычно приходят во время перерыва те, кто работает в том же здании на нижних этажах или поблизости. Кто-то заглядывает даже в свободный день или перед вечерней сменой. К слову, место находится в двух шагах от городской администрации, так что сотрудники мэрии тоже туда заходят.

О своём опыте «Фонтанке» рассказала Паула Катаямяки, пресс-секретарь администрации города Хельсинки, которая 3 октября полчаса своего перерыва потратила на сон. К удивлению Паулы, на занятии она оказалась единственной, что в данном случае можно считать плюсом.

«Место очень спокойное, это большая комната на шестом этаже, откуда открывается вид во двор и на крыши домов. Деревянный пол и деревянные стены, выкрашенные в белый цвет. Меня встретила молодая и дружелюбная инструктор Марико. Она объяснила, как будет проходить дневной сон, и затем мы начали делать обычное упражнение, расслабление начинается с пальцев ног, затем идёт в ноги, живот, спину, руки, шею… После этого тихонько играла классическая музыка, и Марико ничего не говорила. Отличная возможность поспать! Но для меня 12:20 — рановато для сна, поэтому я не уснула, зато отлично отдохнула, лёжа на пробковом коврике под мягким покрывалом. Ощущение безопасности и комфорта».

Экспериментом сотрудник мэрии оказалась довольна: «Вернулась на работу, чувствую себя хорошо и энергично. Легко продолжаю работать».

Как выяснилось, и усталый турист вполне может устроить себе релакс — если приходит иностранец, то занятие проводят на английском. Другое дело, что время не очень туристическое — по будням в 12:20.

Идея дневного сна развивается во всём мире. В Лондоне, например, в недавно открывшемся отеле желающим перевести дух и снять стресс предлагают «коконы для сна» за 15 фунтов в час. В США тоже активно обсуждается культура короткого сна (power of nap).

Дневной сон определённо полезен, подтверждает психотерапевт, сомнолог Александр Поляков, руководитель Лаборатории сна в НИПНИ им. В.М. Бехтерева: «Короткий дневной сон, от 30—40 минут до 1,5 часа, улучшает производительность, память, внимание. Даже 20—30 минут могут освежить». В пример он приводит Японию, где культура короткого сна существует давно — именно там впервые появились специальные капсулы, где можно отдохнуть час-другой. Хотя и на рабочем месте японцы тоже спят. «Я бы хотел, чтобы практика дневного сна появилась и в России», — добавляет Поляков.