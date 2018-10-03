Смольный планирует за 300 миллионов превратить два особняка на Каменноостровском в гостиницу

Усадьбу Игеля и дом Вяземского на Каменноостровском проспекте правительство Петербурга решило отдать отельерам. Концессионное соглашение предполагает, что инвестор потратит более 300 миллионов рублей.

Об этом 3 октября сообщает комитет по инвестициям Смольного. Постановление уже подписано губернатором Северной столицы Георгием Полтавченко. Проект предполагает реконструкцию двух зданий – 58-го и 60-го домов по Каменноостровскому проспекту. Оба – объекты культурного наследия, последнее время они никем не используются. Городское правительство рассчитывает, что инвестор превратит особняки в трехзвездочную гостиницу минимум на 46 номеров.

«Объем планируемых инвестиций: более 300 млн рублей, срок действия концессионного соглашения — 49 лет», – уточняют в комитете.

Дом Вяземского на Каменноостровском, 58, построен в 1866 году. Изначально в нем проводились уроки летнего танц-класса «Шато де флер». Позже его приобрел штабс-ротмистр князь Александр Вяземский. Через тридцать лет в нем расположилась механическая мастерская, здание достроили и приспособили под выпуск дальномеров и дистанционных трубок.

Особняк Игеля, 60-й дом по Каменноостровскому проспекту, был возведен в 1894 году. В левом каменном корпусе располагалась оранжерея. Проектировал здание Борис Зонн.