Путин посоветовал Трампу искать виновника роста цен на нефть в зеркале

Президент России во время выступления на энергетическом форуме в Петербурге согласился со своим американским коллегой, что отчасти нынешние цены на нефть завышены. Одним из виновников этого стали сами Соединенные Штаты, заявил 3 октября Владимир Путин.

«Если бы мы затронули с ним [Трампом] тему, которую сейчас обсуждаем, то я бы ему сказал, что если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе нужно посмотреться в зеркало», – сказал Путин.

Президент России предостерег от вмешательства в рыночные процессы и попыток регулировать ценообразование. По его мнению, Россию устроила бы и стоимость 65-75 долларов за баррель, что позволило бы российским компаниям эффективно работать. Путин уверен, что спрос на нефть в мире будет расти.

При этом российский лидер подчеркнул, что его последняя встреча с президентом Америки была «очень хорошая».

Напомним, цены на нефть растут с начала сентября. Недавно североморская Brent подорожала до максимума с 2014 года — баррель торговался на Лондонской бирже выше 85 долларов.