Совфед не против пополнения Пенсионного фонда деньгами коррупционеров

Члены верхней палаты парламента одобрили закон, позволяющий включать конфискованные у коррупционеров деньги в бюджет Пенсионного фонда РФ. Решение было принято в ходе заседания Совета Федерации 3 октября.

Как сообщил председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, закон предусматривает включение в перечень доходов Пенсионного фонда конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, и сумм от реализации конфискованного имущества, также причастного к коррупционной деятельности владельца.

В третьем чтении законопроект Госдума приняла 27 сентября. Инициатива начнёт работать с первого января 2019 года. По оценкам Федерального казначейства, в ближайшие пять лет бюджет ПФР с помощью неё можно будет пополнить на 1,8 миллиарда рублей.