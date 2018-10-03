Единственный в Петербурге Центр дневного пребывания для детей с тяжелой инвалидностью нуждается в помощи

Центр дневного пребывания для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития – наилучшее средство помощи особым детям и поддержки их семьям. Однако его дальнейшая работа под вопросом – нет средств на оплату специалистов.

В Центре реализуется специальная программа благотворительной организации «Перспективы» для детей, которых чаще всего не принимают в обычный школьный класс, а обучают только на дому из-за сложностей в их поведении и ограничений в двигательной сфере.

На сегодняшний день Центр посещают 14 детей. Здесь ребенок проводит целый день. Воспитатели и педагоги, шаг за шагом, помогают ребятам приблизиться к новой личной победе и стать ближе к возможности зачисления в школу. Детей учат находиться в окружении других людей и в новой для себя обстановке, помогают не бояться взаимодействовать с воспитателями и другими детьми, прививают новые навыки и знания. Родителям в это время дают возможность отдохнуть, заняться своим здоровьем, встретиться с друзьями, пойти на работу.

Это единственный подобный центр в Санкт-Петербурге. И его дальнейшая судьба под вопросом – нет средств на оплату работы воспитателей. В связи с этим благотворительная организация «Перспективы» открыла сбор средств: до конца осени необходимо собрать 271 500 рублей. Эти деньги помогут обеспечить непрерывную работу специалистов Центра дневного пребывания на 2 месяца.

О том, как помочь Центру, можно узнать ЗДЕСЬ.