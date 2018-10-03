Прежний арендатор не смог вернуться на Московский рынок возле «Электросилы»

Бывший арендатор Московского рынка, с которым Смольный расторг договор, проиграл апелляцию по иску о приватизации объекта. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга.

Договор аренды объекта с ООО «Московский рынок» расторгли в конце прошлого года. Площадка возле станции метро «Электросила», наряду с Кузнечным, Некрасовским, Ломоносовским и Невским рынками, попала в пилотную городскую программу модернизации.

Компания не согласилась с решением Смольного и обратилась в суд с требованием отмены расторжения договора аренды и признания необоснованным отказа властей предоставить обществу право преимущественного выкупа площадей. Первую инстанцию фирма проиграла в арбитраже в июне 2018 года. Апелляция также закончилась победой КИО.

В «Московских воротах» оперативно прокомментировать решение суда не смогли. Не исключено, что юрлицо будет подавать жалобу: в аналогичной ситуации ООО «Кузнечный рынок» до сих пор в суде. Кассация по его делу назначена на середину октября.

Московский рынок, согласно программе, должен стать «рыбной» локацией. В рамках преобразования площадки Смольному предстоит провести торги. Новые арендаторы, которые зайдут на рынок, будут обязаны модернизировать пространство.

Одноименное ООО арендовало рынок с 1997 года. Согласно базе СПАРК, единственным владельцем компании является Султан Давлетмурзаев.