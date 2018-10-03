Российской спортсменке Оксане Сливенко отдали золото Олимпиады-2008. Медаль отобрали у китаянки, пойманной на допинге

Спустя 10 лет российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко получила золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории до 69 кг. Год назад награду отобрали у китайской спортсменки Лю Чуньхун, пойманной на употреблении запрещенных препаратов после перепроверки допинг-проб.

Как сообщает 3 октября «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС, Сливенко уже забрала свою медаль. Федерация тяжелой атлетики России хотела провести торжественную церемонию по этому поводу, но спортсменка отказалась.

Напомним, что перепроверка допинг-проб Олимпиады-2008 не только принесла России новые медали, но и отобрала некоторые из них. В частности, своих наград лишились метательница копья Мария Абакумова и прыгунья в длину Татьяна Лебедева.