Верховный суд утвердил приговор бывшему «безопаснику» СК Ламонову. Но освободил его от штрафа в 32,5 млн рублей

Верховный суд РФ на заседании 3 октября рассмотрел апелляцию бывшего замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова. Он утвердил обвинительный приговор, но «скосил» высокопоставленному фигуранту многомиллионный штраф.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс». Заседание проходило в закрытом режиме. По его окончании журналисты узнали, что ВС подтвердил: Ламонов виновен в получении взятки в 500 тысяч долларов. Но высшая судебная инстанция освободила бывшего сотрудника СК от штрафа в 32,5 миллиона рублей (он был назначен в сумме полученной взятки в рублевом эквиваленте).

Напомним, Мосгорсуд вынес приговор Александру Ламонову 26 июля 2018-го. Замглавы управления собственной безопасности получил пять лет в колонии. Фигурант признал, что получил мзду за помощь Андрею Кочуйкову – подручному криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова). По этому делу также были задержаны начальник Ламонова Михаил Максименко, экс-глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов и его заместитель Денис Никандров.