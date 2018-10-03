Минфин идет на рекорд в закупке валюты: в октябре на эти цели направят 475 млрд рублей

Министерство финансов РФ анонсировало, что в октябре направит рекордную сумму дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на закупку валюты — более 475,7 млрд рублей.

Как следует из отчета на сайте ведомства, ежедневно, с 5 октября по 7 ноября, на эти цели будет тратиться по 20,7 млрд рублей. Сумма побьет сентябрьский рекорд этого года, когда на закупку валюты отправили 426,9 млрд. Ударный план на октябрь объясняется ростом нефтяных цен до четырехлетних максимумов в сентябре. Именно из нефтегазовых доходов и берутся средства на закупку валюты.

При этом покупки будут проводиться из резервов Банка России, а не на внешнем рынке. Как писала «Фонтанка», регулятор сначала замедлил, а потом ввел до конца года мораторий на приобретение валюты, чтобы поддержать рубль. На этом фоне российская валюта продолжает укрепляться – официальный курс евро на 3 октября был снижен почти на 80 копеек.