Мать задушенного чулком младенца предстанет перед судом в Петербурге

Уголовное дело в отношении Марии Караваевой зарегистрировал Выборгский районный суд. 36-летнюю петербурженку подозревают в убийстве новорожденного.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 3 октября, материалы дела переданы судье, но к производству пока не приняты.

По версии следствия, Караваева сразу после родов накинула на шею младенца капроновые колготки и задушила мальчика. Руководствовалась женщина «материальной невозможностью и нежеланием дальнейшего содержания и воспитания» ребёнка.

Уголовное дело возбуждено по 106 статье УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Тело младенца с чулком на шее нашли в помойном баке на проспекте Тореза 12 марта 2018 года. К вечеру мать новорожденного задержали. У неё ещё три ребёнка. Четвёртый, по её словам, родился мёртвым.