«Мы не можем позволить себе никаких компромиссов». Израиль продолжит операцию в Сирии, несмотря на поставки российских С-300

Израиль продолжит военную операцию в Сирии, поставка российских зенитных комплексов С-300 в страну не может изменить это решение. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 3 октября заявил глава израильского минобороны Авигдор Либерман.

«Это та самая тема, где у нас нет никакого выхода, тут нет никакой возможности не принимать решения. В любом случае, мы не ищем авантюр, мы только защищаем свои жизненно важные интересы, к сожалению, мы находимся в такой ситуации, что во всем, что касается наших интересов в области безопасности, мы не можем позволить себе никаких компромиссов», — подчеркнул Либерман.

Поставки С-300 в Сирию беспокоят Израиль, однако он «не может себе позволить, чтобы вся территория Сирии стала одной большой военной базой для Ирана», и будет действовать, исходя из своих интересов.

Напомним, 2 октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о поставке в Сирию С-300. Сегодня Минобороны показало выгрузку зенитно-ракетных комплексов в арабской республике.