«Мы не можем позволить себе никаких компромиссов». Израиль продолжит операцию в Сирии, несмотря на поставки российских С-300
Израиль продолжит военную операцию в Сирии, поставка российских зенитных комплексов С-300 в страну не может изменить это решение. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 3 октября заявил глава израильского минобороны Авигдор Либерман.
«Это та самая тема, где у нас нет никакого выхода, тут нет никакой возможности не принимать решения. В любом случае, мы не ищем авантюр, мы только защищаем свои жизненно важные интересы, к сожалению, мы находимся в такой ситуации, что во всем, что касается наших интересов в области безопасности, мы не можем позволить себе никаких компромиссов», — подчеркнул Либерман.
Поставки С-300 в Сирию беспокоят Израиль, однако он «не может себе позволить, чтобы вся территория Сирии стала одной большой военной базой для Ирана», и будет действовать, исходя из своих интересов.
Напомним, 2 октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о поставке в Сирию С-300. Сегодня Минобороны показало выгрузку зенитно-ракетных комплексов в арабской республике.
Справка:
Россия объявила о планах поставить в Сирию ЗРК С-300 после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит из сирийского зенитного комплекса С-200, когда тот вел огонь по израильским самолетам F-16. По версии российского Минобороны, израильские F-16 намеренно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня. В Израиле это отрицают и уверяют, что их истребители уже покинули территорию Сирии, когда был сбит российский самолет.
Глава ведомства Сергей Шойгу, анонсируя поставки, ранее объяснил, что данный шаг должен будет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».