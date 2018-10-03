Жилком: Отопление включено во всех домах, но есть не во всех квартирах. На решение проблем дают 10 дней

Почти тысячу жалоб от петербуржцев, замерзающих после начала отопительного сезона, получили в жилищном комитете. Большинство заявок пришлось на Центральный, Выборгский и Петроградский районы, где потепление в квартирах отодвинули ТСЖ.

Как сообщил 3 октября зампредседателя жилищного комитета Сергей Шарлаев, на сегодняшний день тепло в квартиры не пропускают 2,5 тысячи стояков. Это составляет около процента от общего числа стояков. Всего в городе больше 23,3 тысячи жилых объектов, все они подключены к отоплению, но остаются точечные проблемы.

«Сейчас если отопления нет в доме, то, значит, есть дефекты на внешних или внутридомовых инженерных сетях. Если в отдельной квартире, то завоздушен стояк», – объяснил Шарлаев, отметив, что на полную работу по развоздушиванию нужно 10 дней. Ожидается, что после этого число жалоб сократится.

С 28 сентября на горячие линии жилкома и районных администраций поступила почти тысяча обращений. При этом на портал «Наш Петербург» на низкие температуры ко 2 октября пожаловались 6 282 раза, уточнили «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи.

По словам Шарлаева, чаще всего по телефонам горячих линий звонили из Центрального, Выборгского, Петроградского и Фрунзенского районов. При этом на Петроградской стороне вовремя теплом не обеспечили жителей 39 домов – ТСЖ сослались на протоколы общих собраний, которые старт отопительного сезона отложили на 1 октября. По той же причине мерзли дома управляющей компании «Эксплуатация ГС-СПб» и несколько домов в Калининском районе.

«Сейчас все эти дома подключены», – уточнил Шарлаев и добавил, что жилищный комитет разрабатывает «реальные рычаги воздействия». Влиять на нерадивых председателей ТСЖ и УК собираются административными мерами, законодательная инициатива обсуждается.

Сообщить об отсутствии тепла можно по телефону горячей линии жилищного комитета: 710-44-54. Все заявки направляют управляющим компаниям. На УК, отметили в жилкоме, ни одной жалобы не поступало.