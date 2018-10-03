Депутаты обвиняют Смольный в желании урезать зелёные насаждения. Под «нож» пойдут Полежаевский парк, сквер у СКК и роща на Стачек

Петербургский парламент утвердил в первом чтении законопроект о корректировке зоны зелёных насаждений общего пользования. Документ был подготовлен по итогам инвентаризации парков и скверов города в 2017 году.

Как 3 октября сообщил на заседании Законодательного собрания представитель губернатора Юрий Шестериков, в документе прописано включение 47 территорий в перечень зелёных насаждений, границы 101 территории корректируются, 41 территория подлежит исключению.

Документ вызвал оживлённую дискуссию у депутатов городского парламента. В частности яблочник Михаил Амосов обратил внимание, что в городе в семи районах норматив (16 метров на человека) обеспеченности горожан зелёными насаждениями не соблюдён. В то же время, подчеркнул Амосов, Смольный хочет уменьшить сквер у кинотеатра «Современник» на проспекте Науки.

Коммунист Александр Рассудов обратил внимание на другое изменение – исключение 7 га на проспекте Юрия Гагарина возле СКК, где планируется реконструкция. «Насколько я помню, до настоящего момента даже не разработана концепция проекта ГЧП. Кроме того, его должны рассмотреть на правительстве. Восстановить зеленые насаждения не так быстро, как их угробить. Спешка хороша только при ловле насекомых», – заметил депутат.

Лидер ЛДПР Олег Капитанов заявил с трибуны, что чиновники хотят порезать зеленые насаждения в сквере на проспекте Народного Ополчения близ братских захоронений. По его словам, он приехал туда посмотреть, что именно планируется сократить, и увидел строительный забор без какой-либо информационной таблички.

Эсер Алексей Ковалев выступил в защиту парка на Смоленке, где планируется построить апарт-отель. «На своём веку я видел троих губернаторов и одного мэра. По-моему, эта команда из Смольного навострила лыжи. Я помню, как Матвиенко осуществила форменный наезд по зелёным насаждениям», – заявил парламентарий.

«Сегодня мы слышим по каждому району, что огромное количество гектаров отдаётся под застройку... что касается Смоленки, это – наглый антизеленый бандитизм», – добавил депутат.

По словам Ковалёва, жители ещё в прошлом году подали поправки о включении парка в ЗНОП, после чего, по его словам, появилось «инвестиционное товарищество», заявившее о строительстве гостиниц. «А теперь я читаю их рекламные документы – высотный дом, жилой комплекс с 1091 квартирой», – возмутился парламентарий.

Депутат от «Единой России» Алексей Цивилев заявил, что будет добиваться возвращения участка 2,9 га на проспекте Стачек близ трамвайного парка, который чиновники предлагают забрать из зоны зелёных насаждений.

В заключение спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что в ряде европейских городов норматив обеспечения зелёными насаждениями гораздо выше, чем в Петербурге. Также он отметил, что будет противодействовать уплотнительной застройке в центре города. «С этим законом необходимо разбираться. Требуется ещё раз все просчитать», – заключил он.

Добавим, что помимо прочего в документе предлагается порезать Полежаевский парк на 3 га. А зону в парке Малиновка, где когда-то собирались строить церковь, напротив, вернуть в перечень зелёных насаждений.

В итоге за проголосовали 34 депутата, 11 против, 2 воздержались.