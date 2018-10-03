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Строительство
03.10.2018 13:47
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Суд принял к рассмотрению иск противников строительства апарт-отелей на Смоленке

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил на 22 октября предварительное заседание по иску активистов «Парка на Смоленке», требующих отменить разрешение на возведение офисно-гостиничного комплекса в устье реки. Об этом «Фонтанке» 3 октября сообщила Ирина Баханович, одна из истцов.

Ответчиком в суде выступит служба государственного строительного надзора и экспертизы  Санкт-Петербурга. Гостинично-офисный комплекс «Корабли» в партнерстве с «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича собирается возводить компания «Мастер Девелопмент», которую городские власти наделили статусом стратегического инвестора.

«Разрешения на строительство гостиничного комплекса получены на основании полного комплекта документов, предусмотренного действующим законодательством РФ, – напомнили в пресс-службе «Плазы Лотос Групп». – Проект планировки территории утвержден постановлением правительства Санкт-Петербурга № 1224 от 13.09.2010. Размещение гостиницы на данном земельном участке полностью соответствует основному виду разрешенного использования территории градостроительной зоны ТД1-2_2. Архитектурно-градостроительный облик объекта согласован КГА. Проектная документация объекта прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Уверены, что суд в полной мере оценит эти доводы и документы застройщика и откажет истцам в требовании об отмене разрешения».

«MASTER Девелопмент» каких-либо препятствий для реализации проекта в связи с иском также не видит. «Разрешение на строительство инвест-отеля "Корабли" получено, более того – проект относится к числу стратегических. С социальной и человеческой стороны мы понимаем местных жителей и готовы к диалогу. Наша задача — не просто построить уникальный объект, но и создать современное общественное пространство с максимальным сохранением зелёных зон, прогулочных и досуговых площадок», – сообщили в пресс-службе компании.

В минувшие выходные на набережной Смоленки состоялся митинг против застройки устья реки, собравший более 500 человек.

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