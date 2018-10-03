Пьяный священник женского монастыря украл сумку и угнал автомобиль. Полиция попросила не судить его строго

В Перми суд прекратил дело местного священника, обокравшего посетителя ТРК и угнавшего автомобиль. 36-летний Андрей Снегирев не справился с искушением Бахуса.

Как сообщили «Фонтанке» 3 октября в Свердловском суде Перми, священник Бахаревского Богородице-Казанского женского монастыря в состоянии алкогольного опьянения украл у посетителя торгово-развлекательного комплекса «Семья» на улице Революции сумку с документами и ключами от автомобиля «ВАЗ» и совершил его угон.

Инцидент произошел 2 июля 2018 года. Далеко Снегирев не уехал, его задержали. Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям, довела расследование до конца, но отнеслась к обвиняемому милостиво. Вместе с материалами дела в Свердловский суд поступило ходатайство следствия о прекращении уголовного преследования Снегирева и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Так священник обошелся без судимости.

Суд оштрафовал Снегирева на 30 тысяч рублей за кражу и на 15 тысяч — за угон. Судя по соцсетям, священник сохранил свой пост в женском монастыре.