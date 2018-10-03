Нобелевскую премию по химии получили трое ученых. Их открытия связаны с поиском новых лекарств и источников энергии

Нобелевская премия по химии 2018 года присуждена Френсис Арнольд из США за изучение направленной эволюции ферментов, в которой она является пионером, а также англо-американскому дуэту Джорджа Смита и сэра Грегори Винтера за фаговое отображение пептидов и антител. Об этом 3 октября сообщили в Нобелевском комитете.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Исследования Арнольд позволяют работать напрямую с малыми участками ДНК и белками для создания ценных ферментов. Кроме того, ее работы могут быть использованы для создания катализаторов, позволяющих сделать из возобновляемых источников энергии промышленные соединения и топливо.

Фаговое отображение — это лабораторный метод изучения белок-белковых, белок-пептидных и ДНК-белковых взаимодействий, использующий бактериофагов, чтобы соотнести белки и генетическую информацию. Он является инструментом для поиска и обнаружения новых лекарств.

Размер премии в этом году составляет 9 млн шведских крон (чуть меньше 1 млн долларов). Первая Нобелевская премия по химии была присуждена в 1901 году исследователю Хенрику ван Гоффу из Голландии.

Напомним, что в этом году Нобелевская премия по физике присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд за работы по изучению лазеров, а награду в области медицины получил японско-американский тандем Джеймса Эллисона и Тасуку Хондзё за их открытия в терапии рака.