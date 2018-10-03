Названо место проведения матча 1/8 Кубка России «Зенит» – «Ростов»

Определился город, в котором «Зенит» и «Ростов» сразятся за выход в четвертьфинал Кубка России. Как сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги, в ходе жеребьевки определилось, что встреча состоится в Ростове-на-Дону. Матч пройдет с 31 октября по 1 ноября. Точная дата станет известна позже.

Напомним, в 1/16 Кубка России «Зенит» разгромил в Астрахани «Волгарь» со счетом 4:0.

В прошлом сезоне «Зенит» не смог преодолеть стадию 1/16 финала Кубка России, проиграв петербургскому «Динамо» со счетом 2:3. Действующим обладателем кубка является «Тосно», ныне уже не существующий клуб из Ленобласти.

Национальный кубок «Зенит» выигрывал в 1944, 1999, 2010 и 2016 годах.