Совфед одобрил пенсионную реформу и уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров

Два широко обсуждавшихся закона одобрил Совет Федерации на заседании 3 октября. Верхняя палата российского парламента поддержала пенсионную реформу, а также — закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров.

Госдума приняла закон, повышающий возраст выхода на пенсию в России, 27 сентября. Сегодня, спустя неделю, документ одобрил Совфед. Теперь закон должен подписать президент Владимир Путин.

Сегодня же верхняя палата парламента поддержала изменение в Уголовный кодекс РФ, которое вводит уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу сотрудника предпенсионного возраста и необоснованное увольнение предпенсионера. Новая статья 1441 УК РФ предусматривает до 200 000 рублей штрафа, а также обязательные работы до 360 часов для преступивших закон.

Срок выхода на пенсию в России начнет постепенно расти уже с 2019 года. Он дойдет до планки в 60 лет для женщин и 65 — для мужчин.