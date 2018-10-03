На «Натали турс» возбудили уголовное дело. Количество обманутых клиентов превысило 5000

В Москве возбуждено уголовное дело о хищении денег клиентов туроператора «Натали турс». Прокуратура и полиция отреагировали на массовый обман туристов после того, как их количество превысило 5 тысяч.

Как сообщается 3 октября на сайте Генпрокуратуры, дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено полицейским следствием после проверки надзором публикаций в СМИ.

«Полученные от более пяти тысяч граждан денежные средства в сумме более 1 млн рублей в качестве оплаты за туристские продукты и услуги поступили на расчетные счета «Натали турс» и «Панорама тур», однако договорные обязательства перед клиентами выполнены не были, денежные средства гражданам не возвращены и выведены на счета третьих лиц», – уточняет Генпрокуратура.

Ростуризм оценивает потери клиентов «Натали турс» (туроператор также заключал договоры от имени «Панорамы тур») в 1,5 млрд рублей. Деятельность компании была застрахована на 100 млн. Ее глава Владимир Воробьев уже анонсировал возвращение в туристический бизнес.