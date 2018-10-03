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Власть
03.10.2018 13:49
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Валентин Коновалов: «Они решили взять жителей Хакасии измором»

Политические процессы в Хакасии разворачиваются с бешеной скоростью — вечером 2 октября стало известно, что там снова переносят выборы губернатора, потому что кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин внезапно снял свою кандидатуру. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов рассказал «Фонтанке», как «парламентеров» засылали и к нему и что будет, если он останется в избирательном бюллетене совсем один.

Валентин Коновалов: «Они решили взять жителей Хакасии измором»

Валентин Коновалов//Александр Колбасов/ТАСС

В первом туре участвовали молодой кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (он получил 44,81%), действующий глава Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от «Справедливой России» (11,23%) и Александр Мяхар от «Партии роста» (получил 6,61%). Перед вторым туром Виктор Зимин неожиданно снялся с выборов «по состоянию здоровья». Голосование назначили на 7 октября, но 2 октября стало известно, что Филягин тоже снял свою кандидатуру. Если и Александр Мяхар откажется от участия, то в избирательном бюллетене останется только один кандидат — Валентин Коновалов. В этом случае ему, по закону, нужно набрать более 50% голосов избирателей, чтобы победить. Это голосование может пройти не раньше 11 ноября.

- Вы с Андреем Филягиным обсуждали его планы до того, как стало известно о его решении сняться с выборов?

– Мы встречались на дебатах, пока он не перестал на них ходить. Я его спрашивал, будет он сниматься с выборов или нет. И в итоге он все-таки снялся.

- То есть вы допускали такую возможность?

– У нас были такие подозрения, конечно.

- Как вы думаете, почему он это сделал?

– На него надавили. Сценарий, по которому власть хочет пойти, был озвучен вчера Николаем Булакиным (мэр Абакана Николай Булакин вечером 2 октября сообщил журналистам, что его вызывали в администрацию президента, где предложили возглавить регион. Булакин отказался. — Прим. ред. ): они решили взять жителей республики измором.

- В чем заключается сценарий?

– В том, чтобы оттягивать дату голосования и свести выборы к одной моей кандидатуре.

- В таком случае, вы считаете, что у вас нет шансов?

– Нет, я считаю, что мы выиграем. Мы ездим по республике, проводим встречи с населением. Я ощущаю мощную поддержку жителей республики. Думаю, что даже несмотря на эти происки, мы должны побеждать.

- Только что стало известно, что новым врио стал замминистра по делам Кавказа Михаил Развозжаев. Это как-то меняет ситуацию?

– Я пока об этом не слышал и комментировать не могу. Но не думаю, что это на что-то повлияет.

- А с вами кто-то пытался договариваться?

– В данной ситуации мы ни на какие переговоры не шли. У нас изначально была позиция — выиграть выборы. Мы будем бороться до конца.

- От кого приходили парламентеры?

– Лично ко мне не приходили. Но через наш штаб представители от власти доводили свои предложения, попытки были.

- Ваш коллега по партии Андрей Ищенко во Владивостоке говорит, что партийная дисциплина в КПРФ жесткая. Партия сильно вас контролирует?

– У нас реализован принцип демократического централизма. И ЦК всегда ориентируется на региональное отделение. А здесь позиция у коммунистов однозначна — бороться до победы. Вопрос в том, насколько власть готова принять это поражение и играть по правилам, которые она сама же и придумала. То, что произошло сегодня в Хакасии, означает, что власти решили поломать эти правила и занимаются политической цирковой игрой.

- То есть из ЦК сигнал сниматься с выборов не поступит?

– Нет.

- Говорят, что Филягин снялся в том числе потому, что прошел муниципальный фильтр благодаря голосам депутатов-единороссов. А как вы прошли муниципальный фильтр?

– У нас довольно сильный депутатский корпус. Мы, в принципе, единственная, кроме «Единой России», партия в Хакасии, которая могла пройти муниципальный фильтр. У нас порядка 39 депутатов высшего уровня — это городские и районные советы — и под 90 депутатов поселкового, муниципального уровня. Надо было набрать от 126 до 132 голосов. Среди них должны были быть от 28 до 30 депутатов районных и городских советов. К прохождению муниципального фильтра мы начали готовиться еще с 2016 года, сразу после выборов депутатов Госдумы. Мы вели переговоры с депутатами из других партий, с самовыдвиженцами. На муниципальных выборах мы выступили довольно сильно.

- Среди тех, кто за вас подписался, много единороссов?

– Мы пропорцию не выводили, но представители «Единой России» есть. Если сравнивать с количеством подписавшихся коммунистов, то их, конечно, меньше.

- Что вы делаете, чтобы поддерживать интерес избирателей, чтобы народ не перегорел?

– По настроениям я сейчас ощущаю всемерную поддержку жителей республики. Я буквально только что приехал со встречи в Бее и сейчас иду на дебаты, с которых Филягин ушел. Думаю, к нам будут приезжать депутаты Госдумы, помогать проводить встречи.

- А дебатировать будете с кем, если Филягин ушел?

– На этих дебатах я буду один. Я планирую обратиться к людям и уйти — оппонента нет, диалога не выстроишь.

- С Мяхаром переговоры планируете проводить?

– Нет, хотя я лично с ним знаком. Все будет зависеть от Мяхара, откажется он от выборов или нет. У него есть партия, я думаю, он в состоянии принять самостоятельное решение.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"

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