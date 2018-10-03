Россияне побили в Турции рекорд. В Анталью съездило вдвое больше, чем в Крым и Сочи, вместе взятые

Более четырёх миллионов российских туристов посетили Анталью за девять месяцев сезона 2018 года. Это самый большой показатель за все время путешествий соотечественников на турецкий курорт и другие города страны.

О рекорде 3 октября сообщает Ассоциация туроператоров России. Сезон еще не завершён, однако показатели уже превысили данные как за прошлый год, так и за все время. По данным анталийской администрации, с января по сентябрь в город приехали 11,1 млн туристов, большая часть из них – из России. Это абсолютный рекорд для Турции как по общему количеству приезжих, так и по данным для конкретной страны. Более 4 миллионов наших соотечественников за сезон в Анталью никогда не приезжали. Рекорд это и для российского рынка, в прошлом году показатель остановился на отметке в 3,8 млн туристов.

На втором месте по количеству отдыхающих в Турции – Германия. Оттуда на курорты приехали 1,8 млн человек. Третье место занимает Украина (646 тысяч).

Что касается иных предпочтений россиян, то второе по популярности место в этом сезоне заняли отечественные курорты в Крыму и Краснодарском крае. За лето и сентябрь этого года там побывали 2,5 млн туристов. По сравнению с прошлым годом, показатель 2018-го почти не изменился.