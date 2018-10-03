«Проявления маразма таким образом исправляются». Песков прокомментировал смягчение наказания за репосты, Госдума обещает отмену уголовных дел

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что декриминализация 282-й статьи УК являлась личной инициативой президента.

«Вы знаете, что он (Путин. — Прим. ред.) сказал, что все должно укладываться в рамки здравого смысла и не доходить до маразма. Собственно, проявления маразма таким образом исправляются», – пояснил Песков.

Он не смог уточнить, будет ли объявлена амнистия осужденных по 282-й статье в связи с ее декриминализацией. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил «Дождю», что все дела об экстремизме в Интернете будут переквалифицированы на административные или прекращены в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (по административным делам он составляет всего один год).

Напомним, 3 октября Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает частично декриминализовать статью 282 УК РФ. Уголовная ответственность за экстремизм в Интернете и СМИ будет наступать только в случае, если нарушение совершено более одного раза за год.