Правительство РФ подтвердило проработку «дедолларизации»

Правительство России не намерено вводить запрет на долларовые расчеты, но действительно прорабатывает пути снижения зависимости экономики страны от американской валюты.

«У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается. Вместе с тем правительство – его финансово-экономический блок – прорабатывает вопрос снижения зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты», – цитирует государственное агентство ТАСС заявление кабинета министров 3 октября.

В высшем органе исполнительной власти страны уточнили, что «работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства».

Напомним, глава ВТБ Андрей Костин трижды публично поднимал тему «дедолларизации». В начале сентября он говорил о замене долларовых банковских вкладов рублёвыми в случае запрета на валютные операции для кредитных учреждений России из-за санкций США. После этого банкир представил проект поэтапного отказа от расчётов в долларах и замены американской валюты на китайский юань и евро. Накануне Костин заявил о поддержке своих инициатив президентом Владимиром Путиным.

Ранее в поддержку инициатив Костина высказывались министр экономического развития России Максим Орешкин и замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Последний отмечал, что существенного прогресса в дедолларизации страна может достичь уже через 1,5-2 года. Андрей Костин оценивал переходный период в 5 лет.

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