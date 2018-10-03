Российский бизнесмен Рыболовлев требует от Sotheby’s 380 миллионов долларов. Коллекционер считает, что переплатил за картины

Коллекционер искусства обвинил старейший аукционный дом в участии в мошеннической схеме швейцарского арт-дилера Ива Бувье, с которым бизнесмен судится уже несколько лет.

Владелец футбольного клуба «Монако» и акционер Банка Кипра Дмитрий Рыболовлев накануне обратился в суд Нью-Йорка, требуя взыскать с Sotheby’s 380 миллионов долларов. Он настаивает, что в аукционном доме знали об истинной стоимости полотен, которые он покупал на торгах через Бувье, сообщает 3 октября Bloomberg.

Бизнесмен указывает, что с помощью арт-дилера он купил 38 картин за 2 миллиарда долларов, хотя их реальная стоимость была в два раза ниже. Часть наиболее известных полотен в коллекции Рыболовлева была приобретена именно через Sotheby’s. Одной из самых резонансных покупок стала долгое время считавшаяся утерянной картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. За работу итальянского художника эпохи Возрождения россиянин отдал 127,5 миллиона долларов. Рыболовлев считает, что его арт-дилеру полотно обошлось почти в два раза дешевле, о чем он заявил в 2015 году. Чтобы компенсировать убытки, осенью 2017 года «Спаситель мира» был выставлен на продажу и стал самым дорогим в мировой истории произведением искусства.

В Sotheby’s отвергли все обвинения в свой адрес, отметив, что уже оспаривают «ложные» утверждения Рыболовлева в суде Швейцарии. В аукционном доме также не подтверждают, что знали о связи Бувье и Рыболовлева. Швейцарец настаивает, что он не был агентом бизнесмена. По его словам, он сам покупал картины для последующей перепродажи.