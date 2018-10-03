Петербуржец зарубил топором 11-летнего сына. В материалах говорится о множестве ударов по голове

Петербуржец зарубил топором собственного сына. Удары по голове ребенка 11 лет мужчина наносил в состоянии сильного опьянения.

Как сообщает Следственный комитет РФ, трагедия произошла 2 октября в одной из квартир на Нарвском проспекте. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 43-летний местный житель начал наносить удары топором по голове сына 11 лет. Мальчик не смог спастись. В ведомстве подчеркивают: повод, по которому петербуржец взялся за топор и зарубил ребенка, пока неизвестен.

На утро 3 октября осмотр места происшествия продолжается. На месте работают в том числе следователи-криминалисты Главного следственного управления СК по Петербургу, специалист в области судебной медицины.

Поднявший руку на сына уже задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение.