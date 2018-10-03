Setl City помогла оборудовать учебный класс в НИИ детской онкологии

Setl City

Setl City на благотворительной основе приобрела современные парты для школьного кабинета в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р. М. Горбачёвой. Это первый в Петербурге учебный класс для тяжелобольных детей.

Теперь ребята, которые приезжают в НИИ из разных регионов России, смогут проходить лечение и одновременно осваивать учебную программу. С ними будут заниматься педагоги 113-й школы Приморского района.

В рамках благотворительной помощи компания Setl City также отремонтировала два кабинета физиотерапии в здании поликлиники при Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова. За три месяца Setl City полностью реконструировала старые помещения под современные поликлинические кабинеты с кабинками для пациентов, выполнила косметический ремонт и приобрела необходимое медицинское оборудование.

Отметим, что Setl City не первый раз безвозмездно помогает лечебным учреждениям Петербурга. Так, в прошлом году компания установила новое ограждение и отремонтировала пандус в городской больнице Святого Великомученика Георгия, расположенной на Северном пр. Санкт-Петербурга.

Справка о компании Setl City