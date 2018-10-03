«Пытаюсь быть на одной волне с футболистами. Какой там следующий шаг? Татуировки? Прическу мне уже не поменять». Черчесов зажег на бизнес-конференции

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил на бизнес-конференции в Москве, где поделился секретами своего успеха на чемпионате мира. Об этом 3 октября пишет издание «Бизнес Online».

«Я тоже пользуюсь айфонами. Раньше футболисты всегда сидели с ними, и меня это очень раздражало. Теперь я тоже себе купил – и уже не раздражает. Я не могу вернуть время назад. Ты либо идешь с ним вместе, либо нет. Наверное, неправильно всегда говорить игрокам "Убери это, не смотри то…". Так ты с ними будешь в постоянном конфликте. Я пытаюсь быть на одной волне с моими футболистами. Какой там следующий шаг? Татуировки? Прическу мне уже не поменять», – заявил Черчесов.

По словам тренера, лидер должен уметь подстраиваться под подчиненных.

«Приказать им нельзя, запретить нельзя, заставить нельзя. Сегодня я футболистов могу только заинтересовать. Есть две вещи, которые мотивируют человека, – страх и интерес. Страшилкой вы можете быть недолго. А вот если сотрудника реально заинтересовать, то он за счет интереса и самомотивации выйдет на иной уровень. Ему будет интересно работать с вами, с вашей фирмой и так далее. Интерес должен присутствовать. У каждого он свой – у кого-то карьерный, у кого-то денежный. Мы тоже работаем в этом плане. Сейчас вы видите совершенно другое лицо сборной. Футболисты с удовольствием приезжают, хотят играть в сборной», – подчеркнул Черчесов.

Напомним, на чемпионате мира по футболу сборная России была слабейшей командой согласно рейтингу Международной федерации футбола. Тем не менее россияне под руководством Станислава Черчесова смогли дойти до четвертьфинала, чего раньше никогда не удавалось.