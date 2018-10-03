Сотрудников ГУП ВЦКП не пустят на концерт «Ленинграда». Полмиллиона уйдут на благотворительность, если бухгалтерия позволит

Председатель жилищного комитета Петербурга Валерий Шиян направил письмо в ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» с рекомендацией вернуть средства, потраченные на 40 билетов в VIP-зону на концерт группы «Ленинград». Он предложил коммунальщикам направить деньги в любое детское учреждение, нуждающееся в финансовой благотворительной помощи.

«Сотрудники предприятия получают неплохую зарплату, и те, кто хотят пойти на концерт, имеют такую возможность. Я поддержал бы инициативу, если бы они собирались сходить в Эрмитаж или Большой драматический театр. Предпочтения и вкусы у всех разные, но вот такой коллективный поход, еще и посредством государственной закупки, считаю не очень правильным», – рассказал 3 октября в беседе с корреспондентом «Фонтанки» Шиян.

Как сообщили в ВЦКП, предприятие прислушается к рекомендации главы жилищного комитета и направит все возвращенные средства в благотворительный фонд «Алеша», подопечными которого являются дети с тяжёлыми заболеваниями.

Отметим, такое расходование средств можно расценить как нецелевое — ведь заложены они были на досуг сотрудников ВЦКП, а пойдут на благотворительность. Как пояснил собеседник «Фонтанки» в ВЦКП, такая проблема действительно есть, и вопрос правильного бухгалтерского оформления этой ситуации прорабатывается. Официально прокомментировать этот момент на предприятии пока не готовы.

За проходки для своих сотрудников на концерт «Ленинграда» на «Санкт-Петербург Арене» предприятие заплатило компании «Аллошоу» 480 тысяч, или по 12 тысяч рублей за билет. В концертном агентстве сообщили, что ВЦКП уже обратилось с просьбой о возврате билетов. Услышав от корреспондента «Фонтанки», что средства от возврата пойдут на благотворительность, представитель компании «Аллошоу» заявил, что агентство готово рассмотреть возможность возврата 100% стоимости проходок. Если же процедура пройдет на общих основаниях, то назад расчетный центр получит 72% от стоимости билетов.