Сотрудников ГУП ВЦКП не пустят на концерт «Ленинграда». Полмиллиона уйдут на благотворительность, если бухгалтерия позволит
Председатель жилищного комитета Петербурга Валерий Шиян направил письмо в ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» с рекомендацией вернуть средства, потраченные на 40 билетов в VIP-зону на концерт группы «Ленинград». Он предложил коммунальщикам направить деньги в любое детское учреждение, нуждающееся в финансовой благотворительной помощи.
«Сотрудники предприятия получают неплохую зарплату, и те, кто хотят пойти на концерт, имеют такую возможность. Я поддержал бы инициативу, если бы они собирались сходить в Эрмитаж или Большой драматический театр. Предпочтения и вкусы у всех разные, но вот такой коллективный поход, еще и посредством государственной закупки, считаю не очень правильным», – рассказал 3 октября в беседе с корреспондентом «Фонтанки» Шиян.
Как сообщили в ВЦКП, предприятие прислушается к рекомендации главы жилищного комитета и направит все возвращенные средства в благотворительный фонд «Алеша», подопечными которого являются дети с тяжёлыми заболеваниями.
Отметим, такое расходование средств можно расценить как нецелевое — ведь заложены они были на досуг сотрудников ВЦКП, а пойдут на благотворительность. Как пояснил собеседник «Фонтанки» в ВЦКП, такая проблема действительно есть, и вопрос правильного бухгалтерского оформления этой ситуации прорабатывается. Официально прокомментировать этот момент на предприятии пока не готовы.
За проходки для своих сотрудников на концерт «Ленинграда» на «Санкт-Петербург Арене» предприятие заплатило компании «Аллошоу» 480 тысяч, или по 12 тысяч рублей за билет. В концертном агентстве сообщили, что ВЦКП уже обратилось с просьбой о возврате билетов. Услышав от корреспондента «Фонтанки», что средства от возврата пойдут на благотворительность, представитель компании «Аллошоу» заявил, что агентство готово рассмотреть возможность возврата 100% стоимости проходок. Если же процедура пройдет на общих основаниях, то назад расчетный центр получит 72% от стоимости билетов.
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Справка:
В 2017 году выручка ГУП ВЦКП составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль – 278 млн. Предприятие обслуживает более 70% жилого фонда Петербурга. В компетенцию вычислительного центра коллективного пользования входит расчет платы за жилищно-коммунальные услуги на основе данных, формирование и печать квитанций (розовых), а также перечисление средств граждан ресурсоснабжающим и управляющим организациям.