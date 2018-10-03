Внедорожник слетел в Малую Невку, водитель выплыл самостоятельно

Раннее утро для водителя Mitsubishi Pagero в Петербурге началось с холодной невской воды. На Песочной набережной он не справился с управлением и улетел в реку.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, иномарка пробила парапет около половины восьмого утра 3 октября. Водитель смог самостоятельно выбраться на берег, а вот его автомобилю понадобилась помощь спасателей. Кран и прочая техника работали напротив 42 дома по Песочной набережной. Машину вернули на сушу.

По словам очевидцев, машину занесло на повороте, после чего она выскочила на встречную полосу, подлетела на поребрике и пошла ко дну.