Егор мечтает научиться ходить

Егор и его сестра-двойняшка появились на свет раньше срока, вследствие чего у детей возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Но девочка оказалась выносливее, а вот у мальчика диагностировали ДЦП. Сейчас Егору нужен очередной курс реабилитации, который стоит более 50 тысяч рублей. В семье уже полностью исчерпаны ресурсы, поэтому родители вынуждены обратиться за помощью.

Благотворительный фонд «Ресурс», оказывающий помощь детям с ДЦП, просит оказать содействие в сборе средств.

Егор Чурсанов, 4 года.

ДЦП, спастический тетрапарез.

Требуется реабилитация. Стоимость 53 533 рубля.

Егор и Ирина появились на свет на 32 неделе. Роды были тяжелые, после которых оба попали в реанимацию. Девочка оказалась выносливее – через полтора месяца, хотя и с кучей диагнозов, но была уже дома. А вот для Егора всё только начиналось.

У него диагностировали ДЦП. С того времени родители начали борьбу за здоровье своего малыша. Регулярные курсы реабилитации дают положительные результаты.

«Любое достижение Егора, которое для обычного ребенка кажется незначительным и само собой разумеющимся, является для нас огромной победой, – говорит Татьяна, мама Егора. – Интеллект у малыша сохранен, и специалисты говорят, что мальчик перспективный. Но мы отчетливо понимаем: чтобы преодолеть этот страшный недуг, нужны годы тяжелого и непрерывного труда. Егору необходимо постоянно проходить курсы реабилитации, что требует больших финансовых средств». ⠀ Егор очень любит играть со своей сестренкой Ирочкой, ему нравится заниматься с пластилином и кинетическим песком. Он мечтает кататься на самокате и велосипеде вместе с сестрой. ⠀

Недавно на занятии ЛФК инструктор спросил у Егора: «Чему ты хочешь научиться?». Егор мгновенно ответил: «Ходить».

Сейчас Егору требуется очередной курс реабилитации. Но у семьи уже исчерпан финансовый ресурс, поэтому они обращаются за помощью к неравнодушным людям.

О том, как помочь Егору, можно узнать на сайте БФ «Ресурс» и в официальном паблике фонда.