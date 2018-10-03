Доброе дело
Егор мечтает научиться ходить
Егор и его сестра-двойняшка появились на свет раньше срока, вследствие чего у детей возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Но девочка оказалась выносливее, а вот у мальчика диагностировали ДЦП. Сейчас Егору нужен очередной курс реабилитации, который стоит более 50 тысяч рублей. В семье уже полностью исчерпаны ресурсы, поэтому родители вынуждены обратиться за помощью.
Благотворительный фонд «Ресурс», оказывающий помощь детям с ДЦП, просит оказать содействие в сборе средств.
Егор Чурсанов, 4 года.
ДЦП, спастический тетрапарез.
Требуется реабилитация. Стоимость 53 533 рубля.
Егор и Ирина появились на свет на 32 неделе. Роды были тяжелые, после которых оба попали в реанимацию. Девочка оказалась выносливее – через полтора месяца, хотя и с кучей диагнозов, но была уже дома. А вот для Егора всё только начиналось.
У него диагностировали ДЦП. С того времени родители начали борьбу за здоровье своего малыша. Регулярные курсы реабилитации дают положительные результаты.
«Любое достижение Егора, которое для обычного ребенка кажется незначительным и само собой разумеющимся, является для нас огромной победой, – говорит Татьяна, мама Егора. – Интеллект у малыша сохранен, и специалисты говорят, что мальчик перспективный. Но мы отчетливо понимаем: чтобы преодолеть этот страшный недуг, нужны годы тяжелого и непрерывного труда. Егору необходимо постоянно проходить курсы реабилитации, что требует больших финансовых средств». ⠀ Егор очень любит играть со своей сестренкой Ирочкой, ему нравится заниматься с пластилином и кинетическим песком. Он мечтает кататься на самокате и велосипеде вместе с сестрой. ⠀
Недавно на занятии ЛФК инструктор спросил у Егора: «Чему ты хочешь научиться?». Егор мгновенно ответил: «Ходить».
Сейчас Егору требуется очередной курс реабилитации. Но у семьи уже исчерпан финансовый ресурс, поэтому они обращаются за помощью к неравнодушным людям.
О том, как помочь Егору, можно узнать на сайте БФ «Ресурс» и в официальном паблике фонда.
Справка:
Благотворительный фонд «Ресурс» помогает детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ведет социальную работу по привлечению внимания к проблемам «особых детей» и способствует созданию эффективной реабилитации с применением инновационных технологий.
БФ «Ресурс» также открывает центры реабилитации совместно с государственными учреждениями, в которых применяются принципы междисциплинарного профессионального подхода в реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также оказываются не только медицинские услуги, но и внедряются программы и методы создания информационной среды для повышения образовательного уровня, как пациентов, так и врачей и специалистов.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга