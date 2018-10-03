Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа врио губернатора Хакасии. Ненадолго, потом обещал вернуть в Москву

Владимир Путин провел встречу с замминистра по делам Северного Кавказа Михаилом Развозжаевым и предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Тот согласился. Об этом 3 октября сообщается на сайте Кремля.

Фото: Пресс-служба президента РФ

Путин напомнил, что экс-губернатор Виктор Зимин подал в отставку: «Это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании», – уточнил президент. И подчеркнул, что Сибирь — такой регион, который не может сейчас оставаться без руководителя.

«Сибирь Вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами», – заявил Путин.

И попросил Развозжаева выехать в Хакасию и «поработать там в течение месяца». Президент также поручил «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы». После этого Путин пообещал вернуть чиновника в Москву и «найти ему применение в федеральных органах». Развозжаев в ответ коротко рапортовал: «Я готов, сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот месяц прошел эффективно».

Напомним, в Хакасии на 21 октября или 11 ноября может быть назначен второй тур выборов. Его пришлось отменить из-за того, что с выборов снялся бывший глава региона Виктор Зимин. Затем от участия в избирательной кампании отказался Андрей Филягин от "Справедливой России". В итоге в списке ко второму туру может остаться одинокий коммунист Валентин Коновалов.

Михаил Развозжаев занял должность заместителя министра по делам Северного Кавказа в 2014 году. До этого вся его карьера была связана с Красноярским краем. Был заместителем начальника управления пресс-службы губернатора, пресс-секретарем главы региона при Александре Хлопонине. После того, как Хлопонин перебрался в Москву, следом за ним переехал и Развозжаев.