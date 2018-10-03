15-летнего школьника, уехавшего на поиски любви, сняли с поезда по пути в Петербург

Подростка, сбежавшего из дома, чтобы уехать в Петербург и найти там новую любовь, сняли с поезда в Ленобласти. Юного романтика вернули родителям.

Как 3 октября сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратилась супружеская пара из поселка Лембозеро в Карелии. Муж и жена рассказали, что в опустевшем доме их ждала только прощальная записка, в которой юноша 15 лет сообщал, что решил покинуть родной край из-за неразделенной любви.

Вскоре выяснилось, что искать новых отношений молодой человек решил в Северной столице РФ, купив билет на скорый поезд. До вокзала в Петрозаводске добирался на двух попутках.

«Во время стоянки поезда на станции Лодейное Поле блюстители закона выявили незадачливого путешественника и препроводили его до дежурной части», – рассказали в пресс-службе.

После беседы о жизненных превратностях и законе юного романтика вернули родителям.